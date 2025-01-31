Bağcılar'da Çifte Cinayet Davası Devam Ediyor

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Bağcılar'da eşi ve üvey amcasını silahla öldüren İslam Keleş'in yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Olay, Keleş'in eşi ve amcası arasında bir ilişki olduğuna dair şüphelere dayanıyor. Sanık, olayın savunmasını yaparak beraat talebinde bulundu.

Bağcılar'da eşi Yeliz Keleş ile üvey amcası İsa Ergün'ü silahla ateş ederek öldüren İslam Keleş'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın üvey amcası Ergün ve eşi Keleş arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiğini ancak maktuller arasında yazışma ve arama kaydı olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edildiğini belirtti. Mütalaada sanık Keleş'in bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez ise müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Bağcılar'da 10 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda, İslam Keleş (41) üvey amcası İsa Ergün (45) ve eşi Yeliz Keleş'i (32) silahla ateş ederek öldürmüştü. Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İslam Keleş hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile müştekiler de katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Yeliz Keleş ile sanık İslam Keleş'in evli olduklarını, maktul İsa Ergün'ün ise İslam Keleş'in üvey amcası olduğunu belirtti. Mütalaada olay günü sanık Keleş'in önce İsa Ergün'ü, sonrasında da Yeliz Keleş'i silahla öldürdüğü kaydedildi. Sanık İslam Keleş'in eşi ve amcası arasında bir ilişkiden şüphelendiği de mütalaada kaydedildi.

Öte yandan, Yeliz Keleş ve İsa Ergün'e ait cep telefonları incelendiğinde maktuller arasında yazışma ve arama kaydı olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edildiği mütalaada belirtildi. Sanığın, maktul İsa Ergün'e karşı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, eşi Yeliz Keleş'e karşı ise 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık "Benim İsa'ya öldürme kastım ve niyetim yoktu, ayağına ateş ediyorum, üzerime saldırdığı için bu olay cereyan etti. Yeliz ise bıçakla beni karşılayan bir insan, ne yapmamı düşünüyorsunuz? Vicdanınıza bırakıyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme sanık avukatlarına gelecek celseye kadar savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Eylül 2023 tarihinde Bağcılar'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede İslam Keleş'in, eşi Yeliz Keleş ile amcası İsa Ergün arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiği ve önce amcasına 4 el ardından ise eşine 4 el ateş ederek öldürdüğü belirtilmişti. Sanık İslam Keleş'in 'eşi kasten öldürmek' ve 'tasarlayarak öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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