Üye Girişi
Haberler
'Yenidoğan Çetesi' duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı

"Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı! Tutuklu sayısı yükseldi

 Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu

Fransa'da hükümet düştü! Barnıer, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu

 DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Bağcılar'da Çatı Katında Yangın: Patlayan Mutfak Tüpü Panik Yaratladı

Bağcılar'da Çatı Katında Yangın: Patlayan Mutfak Tüpü Panik Yaratladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinin çatı katında çıkan yangın, mutfak tüpünün patlamasıyla paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında can kaybı yaşanmazken, zarar gören çatı katı kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Bağcılar'da çatı katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Yangın tüm çatı katını sararken, mutfak tüpünün patlamasıyla panik oluştu. Çatının alevlere teslim olduğu anlar cep telefonuna yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi 2343 Sokak'ta bulunan üç katlı binanın gözlük malzemesi imalathanesi olarak kullanılan çatı katında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyümesiyle çalışanlar kendilerini dışarı atarak durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında mutfakta bulunan tüpün patlamasıyla yangın bitişikteki binalara da sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi. Yangın sebebiyle çatı katı kullanılamaz hale geldi. Çatı katını saran yangın ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangını gören mahalle esnafı Kemal Savcı, "Yangın çok kötüydü, bir anda panik havası oldu. İtfaiye gelene kadar sokaktaki araçları biz tahliye ettik. Çok şükür can kaybı yok. Zayiat mala gelmiş, cana gelmesin. Büyük bir yangındı, tüpün patlamasından dolayı bir arka sokağa kadar sıçramıştı. Şu an soğutma işlemleri hala devam ediyor. Yaklaşık bir saat yangını söndürmeye çalıştı itfaiye. İtfaiye hala daha burada. Çok şükür can kaybı yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
img

Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
img

ABD şokta! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? HTŞ lideri kim? HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani kimdir? Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor? Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.