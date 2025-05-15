Bağcılar'da Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı, 2 Araç Zarar Gördü
İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 kişi yaralanırken, 2 otomobilde hasar oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bağcılar'da bir iş yerinde bulunan buhar kazanı patladı: 1 kişi yaralanırken, 2 otomobil zarar gördü
İSTANBUL- Bağcılar'da bir iş yerinde bulunan buhar kazanı patladı, 1 kişi yaralanırken, 2 otomobil zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa