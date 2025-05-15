Bağcılar'da Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı

Bağcılar'da Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı
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İstanbul Valiliği, Bağcılar'daki bir ütü paket atölyesinde meydana gelen buhar kazanı patlaması sonucu 1 kişinin yaralandığını ve işyerinin kaçak olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden Bağcılar'daki patlamaya ilişkin açıklama: "Buhar kazanın patlaması sonucu 1 şahıs yaralandı"

"İşyerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatıldı"

İSTANBUL - İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Bağcılar'da ütü paket atölyesinin dışındaki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişinin yaralandığı; işyerinin kaçak olduğunun tespit edildiği ve yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

İstanbul Valiliğinden ütü paket atölyesindeki buhar kazanı patlamasına ilişkin yapılan açıklamada, "15.05.2025 Perşembe günü saat 11.15 sıralarında Bağcılar İlçesi Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde bulunan buhar kazanı patlamıştır. Atölyenin dış bölümünde bulunan kazanın patlaması sonucu, 1 şahıs yaralanmıştır. Yaralanan şahıs, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Patlama nedeniyle atölyede ve atölye dışında bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelmiştir. Yapılan ilk incelemede, bahse konu işyerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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