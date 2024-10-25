Üye Girişi
Haberler

Bağcılar'da Büfede Sigara İçen Şahıs ile İş Yeri Sahibinin Kavgası

Bağcılar'da Büfede Sigara İçen Şahıs ile İş Yeri Sahibinin Kavgası
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da bir büfede sigara yakarak kavga eden yabancı uyruklu şahıs ve iş yeri sahibi arasında dövüş çıktı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Bağcılar'da aldığı sigarayı büfede yakan şahıs ile iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Birbirlerine yumruklarla saldıran şahıslar polis ekipleri tarafından güçlükle ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerindeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs büfeye gelerek sigara aldı. Sigarayı büfenin içinde yakan şahsı iş yeri sahibi uyardı. Büfe sahibi ile dinlemeyerek sigara içmeye devam eden şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Büfeden dışarı taşan kavgada, taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Vatandaşlar, kavga eden şahısları ayıramayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle ayrılan şahıslar gözaltına alındı.

Kavga anı kamerada

Büfe sahibi ile şahsın kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların yumruklarla birbirlerine saldırdığı ve ekiplerin güçlükle kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bağcılar Güvenlik 3-sayfa Yaşam Polis Kavga Olay

'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

İddianamede adı geçen özel hastanelerle ilgili çarpıcı ayrıntı

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı

 Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil
Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Adana Demirspor Sivasspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) ADS Sivas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Yalı Çapkını neden yok, Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Kızılcık Şerbeti neden yok, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı? Cuma hangi diziler var? 25 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Gelin Görümce haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? 25 Ekim 100 bin lira kim kazandı? Gelin Görümce bu hafta kim elendi? Al Kholood Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Kholood Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 25-26 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.