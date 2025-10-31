Haberler

Bağcılar'da Bodrum Katında Patlama: Yaralılar Var

Güncelleme:
İstanbul Bağcılar'da bir binanın bodrum katında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da, bir binanın bodrum katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında bulunan dairede yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evde bulunan vatandaşlar yaralandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
