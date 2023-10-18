Bağcılar'da babasını silahla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması başladı

Bağcılar'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık ve annesi duruşmada hazır bulundu. Sanık, savunmasında babasının kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Bağcılar'da babasını silahla öldürdüğü öne sürülen sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Cem Ayvacı ve avukatının yanı sıra annesi Sevgi Ayvacı katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ayvacı, maktul babasının sinirli bir kişiliğe sahip olduğunu, olay tarihinden 7-8 ay önce annesiyle yaşadığı tartışmada başına silah dayadığını öğrendiğini ileri sürerek, babasının zaman zaman kendisine de şiddet uyguladığını söyledi.

Ayvacı, olaydan bir gece önce babasının yazlıktan geldiğini ve sinirli olduğunu anlatarak, kendisine küfrettiğini ve evden gittiğini iddia etti.

Akşam eve gittiğinde babasının yatak odasında yattığını dile getiren sanık Ayvacı, iş konusunu babasıyla konuşmak için yanına gittiğinde hiddetlenerek boğazını sıkmaya başladığını, nefes alamamaya başladığında elinden tutarak ittiğini ifade etti.

Ayvacı, "Babam yüzüme ve omuzuma yumruk vurmaya başladı. Daha sonra babamın, gardırobun içinde bulunan silaha uzanmaya çalıştığını gördüm. Babam tam silahı alacağı esnada eline bastırarak silahı aldım. Silahı havaya doğru kaldırdım. Babamın silaha ulaşmasını engellemeye çalışıyordum. Babam da silahı elimden almaya çalışıyordu. Aramızda arbede yaşandı. Daha sonra silah bir anda patladı. Sadece sol göğsünün üstünden yaralandığını hatırlıyorum. Ben hemen silahı komodinin üzerine bırakarak 112'yi aradım."

Babasının yere düştüğünde yaşadığını dile getiren sanık Ayvacı, arbede sırasında silahın patladığını, olay nedeniyle pişman olduğunu anlattı.

Sanığın annesi Sevgi Ayvacı ise olay anında yazlıkta olduğunu ve eşinin çok sinirli birisi olduğunu ifade ederek, sanık oğlundan şikayetçi olmadığını ve silahın eşine ait olduğunu aktardı.

Anne Ayvacı'nın beyanda bulunurken ağlaması üzerine sanık da gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, beyanları alınmayan tanıkların dinlenilmesine hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 3 Temmuz 2023'te polise gelen ihbarda sanık Mehmet Cem Ayvacı'nın babası Ümit Yaşar Ayvacı'yı vurduğu kaydediliyor.

Sanık Ayvacı'nın ifadesinde babası olan maktulün kendisine silah doğrulttuğunu, silahı aldığı ve boğuşma sırasında tetiğe bastığını söylediği aktarılan iddianamede, dosya kapsamında maktulün silah çıkarttığı ve sanığa yönelttiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı anlatılıyor.

İddianamede, sanık Mehmet Cem Ayvacı'nın "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapse çarptırılması isteniyor.