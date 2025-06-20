Bağcılar'da Baba-Oğul Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 24 yaşındaki O.D., tartıştığı babası A.D.'yi silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından O.D., polisi arayarak kendisini ihbar etti. Sağlık ekipleri baba A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, O.D. gözaltına alındı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 1 kişi, tartıştığı babasını öldürdükten sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde dün saat 09.10 sıralarında meydana geldi. O.D. (24) ile babası A.D. (57) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine O.D. silahıyla babasına ateş etti. A.D. kanlar içinde yere yığılırken, oğlu polisi arayarak kendisini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, babanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. O.D. gözaltına alınırken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İfadesinde babası ile uzun süredir sorun yaşadığını iddia eden şüphelinin, psikolojik baskı gördüğünü iddia ettiği öğrenildi. Şüphelinin adli makamlara sevk edildiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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