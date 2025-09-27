Haberler

Bağcılar'da Ayakkabı Hırsızı Güvenlik Kamerasında

İstanbul Bağcılar'da bir şahıs, apartmanda deposu bulunan ayakkabıların numaralarını inceleyip seçtikten sonra çalıp kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Bağcılar'da bir apartmana giren şahıs numaralarına bakarak seçtiği ayakkabıları çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana giren bir kişi daire önlerindeki ayakkabıları çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin merdivenlerden çıkarak ayakkabıların olduğu bir dairenin kapısına geldiği, ardından üst kata çıkıp tekrar indiği görülüyor. Keşif yapan şahsın ayakkabıları inceleyip numaralarına baktığı anlar kameralara yansıdı. Daha sonra seçtiği ayakkabıları alan şüpheli apartmandan uzaklaşıyor. - İSTANBUL

