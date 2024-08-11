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Bağcılar'da arıza yapan araca çarpan araçta 5 kişi yaralandı

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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yan yolda arızalandığı için yol kenarına park edilen hafif ticari aracın yanında bekleyen 4 kişiye, başka bir hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yan yolda arızalandığı için yol kenarına park edilen hafif ticari aracın yanında bekleyen 4 kişiye, başka bir hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi Halkalı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi T. kontrolündeki 34 BY 4393 plakalı araç arızalandı. Arıza sonrası Ferdi T. ve araç içerisinde bulunan diğer 3 kişi aracın dışına çıkarak yardım beklemeye başladı. O sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 JU 7486 plakalı hafif ticari araç, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, ardından yol kenarında bekleyen Ferdi T. ve diğer üç kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bağcılar istanbul Olaylar İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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