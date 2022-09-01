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Park halindeki araçların akülerini böyle çaldılar

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Park halindeki araçların akülerini böyle çaldılar Bağcılar'da araçların akülerini sökerek hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandıİSTANBUL İstanbul Bağcılar'da park halindeki araçların akülerini çalan 3 şüpheli devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Park halindeki araçların akülerini böyle çaldılar

Bağcılar'da araçların akülerini sökerek hırsızlık yapan 3 şahıs yakalandı

İSTANBUL İstanbul Bağcılar'da park halindeki araçların akülerini çalan 3 şüpheli devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Akülerin sökülme anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 30 Ağustos tarihinde Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. 3 şahsın belli zaman aralıklarıyla ağaçlık alana gidip geldiği görülmesi üzerine devriye atan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler, şahısların yanına giderek kimlik kontrolünde bulundu. Yapılan araştırmalarda Ş.B, İ.P ve S.Ö isimli şüphelilerin park halinde olan araçların akülerini sökerek ağaçlık alanda gizledikleri, sonrasında araç ile olay yerine tekrar gelerek söktükleri aküleri alıp hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şahısların üstlerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda; 4 adet Akü, 3 adet Tornavida, 1 adet Kargaburnu, 1 adet Pense, 1 adet İngiliz Anahtarı, Çekiç bant ve yay ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "Açıktan Hırsızlık" suçundan işlem yapılan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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