Bağcılar'da annesini öldüren sanığın akıl sağlığı raporu istendi

Bağcılar'da geçtiğimiz sene annesini öldüren Ali Sayan'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi.

BAĞCILAR'da geçtiğimiz sene 25 Eylül'de annesinin boğazını kesip kafasını balkondan sokağa atan Ali Sayan'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Ali Sayan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Tutuklu sanık Ali Sayan'ın bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılması beklenirken teknik sebeplerden bağlanamadı. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu mahkemeye gönderdiği raporda maktul Havva Sayan'ın başı, elleri ve ayaklarının öldükten sonra kesildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı sanığın suçu işlerken uyuşturucu etkisi altında olsada uyuşturucu maddeyi kendi iradesiyle aldığını söyledi. Bu nedenle Ali Sayan'ın en üst düzeyden cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, Ali Sayan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunun rapor hazırlamasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede otopsi raporuna da yer verildi. Olay tarihinde başı ayrılmış ve yanık halde bulunduğu bildirilen Hava Sayan'ın vücudunda 13 adet kesici, delici alet yarası tespit edildiği bu yaraların 8 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca Hava Sayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Cumhuriyet Savcısı Ali Sayan'ın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı (Kadın) kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Ayrıca, öldürme eylemi sonrası evi ateşe vermesi gerekçesiyle de 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.