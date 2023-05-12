Bağcılar'da Amcasını Öldüren Kişiye 18 Yıl Hapis Cezası

Bağcılar'da alacak verecek nedeniyle amcası Cihan Beyhan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yusuf Beyhan 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Beyhan'a diğer amcası Dilaver Beyhan'ı ise 'silahla tehdit' ettiği gerekçesiyle de 3 yıl hapis cezası verildi.