Bağcılar'da amcasını öldürdüğü iddia edilen sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bağcılar'da aralarındaki alacak verecek nedeniyle amcası Cihan Beyhan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yusuf Beyhan 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Beyhan'a diğer amcası Dilaver Beyhan'ı ise 'silahla tehdit' ettiği gerekçesiyle de 3 yıl hapis cezası verildi.

BAĞCILAR'da, aralarındaki alacak verecek nedeniyle amcası Cihan Beyhan'ı(32), öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yusuf Beyhan 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Beyhan'a diğer amcası Dilaver Beyhan'ı ise 'silahla tehdit' ettiği gerekçesiyle de 3 yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Beyhan tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilirken şikayetçi Ferhat Beyhan ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"KARDEŞİM DİLAVER DE ÖLDÜRÜLECEKTİ"

"BEN AİLEMİ VE KARDEŞLERİMİ KORUDUM"

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Yusuf Beyhan'ın yasak yollardan ülkeye giriş yaptığına yer verildi. Şüpheli Yusuf'un amcası Cihan'a ateş ettiği ve hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 7 mermi giriş yarasının tespit edildiği de belirtildi. Savcı, sanık Yusuf Beyhan'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.