Bağcılar'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1971 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binanın 3. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangın diğer katlara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL