Bağcılar'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

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İstanbul Bağcılar'da 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi.

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1971 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binanın 3. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangın diğer katlara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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