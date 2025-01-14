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12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

Bağcılar'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümü: Aile Dostu Zanlı Yakalandı

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İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem Samou'nun taşla saldırılarak öldürülmesi olayı detaylarıyla gün yüzüne çıktı. Zanlının aile dostu olduğu ve elektrik tamiri için eve girdiği, Meryem’in vücudunda bıçak izleri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Bağcılar'da yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı

Taşla saldırılarak öldürülen 12 yaşındaki kızın vücudunda da bıçak izleri bulundu

Zanlının aile dostu olduğu ve elektrik tamiri için eve girdiği öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı. Zanlının aile dostu olduğu ve eve elektrik tamiri için girdiği öğrenildi. Taşla saldırılarak öldürülen 12 yaşındaki kızın vücudunda da bıçak izleri olduğu belirlendi.

Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta dün akşam saat 17.00 sıralarında bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olay da 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmişti. Yaralanan 5 yaşındaki kardeşi Ahmad Samou ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Kız çocuğunu öldüren zanlı bugün polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayın detayları ortaya çıktı.

Vücudunda bıçak izleri de var

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan detaylı incelemede 12 yaşındaki Meryem Samou'na hem kaldırım taşı ile vurduğu ve vücudunda bıçak izleri olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, saldırgan tarafından yaranan 5 yaşındaki Ahmad Samou'nun ifadesine başvurdu. Samou'yu olayı gerçekleştiren kişinin Suriye uyruklu aile dostları olan Zekeriya A. olduğunu söylediği öğrenildi. Yara izi olan Zekeriya A.'yı 15 Temmuz Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Zanlı Zekeriya A.olay günü elektrik arızası üzerine eve gittiği belirlendi. Arızayı giderdikten sonra ücretini istediği istediğini belirten zanlı kafasını taşla ezdiği kızın kendine bıçak çektiğini iddia eden Zekeriya A., sonrasında olayı gerçekleştirdiğini ifade etti ettiği öğrenildi.

Bağcılar'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümü: Aile Dostu Zanlı Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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