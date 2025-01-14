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Bağcılar'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Öldürüldü, Zanlı Yakalandı

Bağcılar'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Öldürüldü, Zanlı Yakalandı
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İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem Samou, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı polis tarafından yakalandı. Acılı anne, cenazenin önünde feryat etti.

İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki kızı öldüren zanlı yakalandı. Adli Tıp Kurumu önünde kızın cenazesini bekleyen anne, "Ciğerim yanıyor" diye feryat etti.

Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta dün akşam saat 17.00 sıralarında bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırmıştı. Olay da 12 yaşındaki Meryem Samou hayatını kaybetmişti. Kız çocuğunun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Kız çocuğunu öldüren zanlı bugün polis ekipleri tarafından yakalandı. Adli Tıp Kurumu önüne gelen acılı aile işlemlerin bitmesini beklemeye başladı. Anne Gülizar Samou, "Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti.

Ailenin Suriye'den savaş kaçıp geldiği ve babalarının yurt dışında olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı zaman annenin dışarı da olduğu öğrenildi.

Öldürün ablasının İşveren Şaban Matpan, "Acaba bunu kim neden yaptı. Ben işteydim. Aynı sokakta kardeşim oturuyor. Senin yanında çalışan elamanın ailesi kaza geçirmiş diye yengem aradı. Anne işteymiş. Geldiğinde çocuklarını görünce sinir krizi geçirmiş. Polis her hangi bir bilgi veremiyor. Yaşayan çocuk 4 yaşında o da rahatsız konuşma engelli olan biri. Anne ile konuşma fırsatımız olmadı. Şu an ne desek boştur. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Orada biri bir şey gördüyse polise haber versin. Anne temizlik işi için bir komşuya gidiyor. Kızı da yanımda çalışıyordu. Öyle bir birimizi tanıyoruz. Kimseye bir zararları yoktu. Annenin mecbur çalışması gerekiyordu. Çocuklar tanımadığı insanlara kapıyı açan insanlar değildi. Çocuklar ya onları tanıdı ya da çocukları kandırıp kapıyı açtırdı. 2,3 senedir aile Türkiye' de. Bırakın kavgayı aile dostları yok. Anne o gün temizlik işine gitmiş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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