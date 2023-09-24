Bağcılar'da 1,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bağcılar'da yapılan operasyonda 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar'da, 1,5 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Polis ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi.

Uyuşturucuların burada satışa hazır hale getirildiğini ve sokak satıcıları aracılığıyla dağıtıldığının tespiti üzerine düzenlenen operasyonda K.A. (24), M.A.C. (23) ile F.Ş. (23) yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda toplam 1 kilo 510 gram uyuşturucu madde, presleme makinesi, 3 hassas terazi, 3 cep telefonu ve 1200 lira para ele geçirildi.

Uyuşturucudan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerden K.A. ve F.Ş. tutuklandı, M.A.C. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.