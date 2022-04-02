Bagajdan 15 kilo eroin çıktı

KONYA (İHA) - Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda bir aracın bagajında arama yapan polis ekipleri, makarna paketlerinin altına saklanmış halde 15 kilo 90 gram eroin ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente giriş ve çıkış noktalarında yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta hassas burunlu narkotik köpeği Felix ile arama yapıldı. Aramada aracın bagajındaki eşya ve makarna paketlerinin altına gizlenmiş 30 parça halinde 15 kilo 90 gram eroin maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa