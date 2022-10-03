Bagajdaki mangal kömürü faciaya neden oluyordu 3. Sayfa Haberleri Bagajdaki mangal kömürü faciaya neden oluyorduVAN Van'ın İpekyolu ilçesinde bagajdaki yanar vaziyette olan mangal kömürüyle seyir halinde olan otomobil az daha yanıyordu. Bagajdaki mangal kömürü faciaya neden oluyordu VAN Van'ın İpekyolu ilçesinde bagajdaki yanar vaziyette olan mangal kömürüyle seyir halinde olan otomobil az daha yanıyordu. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kale Yolu Caddesi'nde meydana geldi. E.B. isimli sürücü, Hyundai Getz marka otomobilinin bagajındaki yanar vaziyette olan mangal kömürüyle seyrederken dumanların yükseldiğini fark etti. Durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle mangal kömürü bagajdan çıkarılarak soğutma çalışması yapıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler

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