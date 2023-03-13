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Bağ evinde korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Bağ evinde korkutan yangın

Çorum'da bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'da bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çorum il merkezi Ayarık Bağları mevkiinde bulunan bir bağ evinde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler

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