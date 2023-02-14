Bağ evinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Burdur'un Gölhisar ilçesinde dün ormanlık alanda meydana gelen bağ evi yangını, ormana sıçramadan söndürüldü. Burdur'un Gölhisar ilçesinde dün ormanlık alanda meydana gelen bağ evi yangını, ormana sıçramadan söndürüldü. Armutlu Mahallesi Kireçlik mevkiinde dün meydana gelen bağ evi yangını, ormana sıçrama tehlikesi nedeniyle paniğe yol açtı. Yazlık olarak kullanılan, Bilal Akalın'a ait bağ evinde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Gölhisar Belediye itfaiye araçlarının kar dolayısıyla sıkıntılı olan yol nedeniyle müdahale edemediği yangına, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğünün yangın söndürme araçları müdahalede bulundu. Ekipler, yangını daha fazla büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. Yangında yazlıkta zarar oluştuğu öğrenildi. - BURDUR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gölhisar Armutlu Burdur 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bağ evinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.