Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi AMASYA Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

AMASYA Amasya'nın Taşova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yolaçan mevkiinde yer alan Mehmet Gürel'e ait tek katlı prefabrik bağ evinde gece henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin tamamın sardı. Alevlerin ve duman yükseldiğini görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Taşova Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, ev içerisinde kimse olup olmadığını kontrol etti. Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title