Bafra'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde ipe dizili uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, H.T. (45) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgiye ulaşan ekipler harekete geçti. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Narkotik Şube Müdürlüğü, JASAT ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Yapılan aramada ipe asılmış kubar esrarlar ile birlikte 3 kilo 100 gram kubar esrar, 10 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
