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Bafra'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şahıs Cezaevine Gönderildi

Bafra'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şahıs Cezaevine Gönderildi
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Samsun'un Bafra ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından yakalanan E.D.'nin üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundu. 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri Samsun-Sinop karayolunda takibe aldıkları aracı durdurdu. Duran aractan bulunan E.D. yaya olarak kaçtı. Kaçan şahıs kovalamaca sonucunda ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 9 gram esrar,1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, silahla tehdit, mala zarar verme, hakaret ve kasten yaralama suçlarından toplam 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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