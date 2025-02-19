Bafra'da Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis Cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi mahkemece 15 yıl hapis, 30 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde bir yıl önce uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan M.Y. hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.Y.'nin yargılanması sona erdi.

Bafra Adliyesinde görünen davada M.Y. mahkemece 15 yıl hapis ve ayrıca 30 bin lirada adli para cezasına çarptırıldı. Tutuklanan şahıs Bafra T Tipi kapalı cezaevine gönderildi. - SAMSUN