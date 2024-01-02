Bafra'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.S.(26), polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.S.(26), Kavakpınar Mahallesi'nde ekiplerce yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Açık Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN