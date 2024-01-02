Üye Girişi
Haberler

Bafra'da uyuşturucu ticaretinden hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.S.(26), polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan T.S.(26), Kavakpınar Mahallesi'nde ekiplerce yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Açık Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Bafra Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title