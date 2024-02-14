Bafra'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Ş.B.(44) Hacınabi Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN