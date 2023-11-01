Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 500 gram esrar maddesi, 2 kenevir bitkisi ve 21 sentetik ecza hapı ele geçirilmişti.
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan İ.U'nun (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda evinde yapılan aramada 500 gram esrar maddesi, 2 kenevir bitkisi ile 21 sentetik ecza hapı ele geçirilen İ.U. gözaltına alınmıştı.