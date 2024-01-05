Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince müşterek yapılan çalışmada, U.B. isimli şahsın evinde bulunan uyuşturucu maddeleri satarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine, şahsın evinde yapılan aramada, 200 adet alüminyum folyoya sarılarak satışa hazırlanmış 423 gram kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. U.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN