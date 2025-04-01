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Bafra'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bafra'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrollü otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 52 AEB 673 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü E.D. (25) ile araçta yolcu olarak bulunan H.D.(51) ve Ç.D.(2) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, Ç.D. isimli çocuk tedbir amaçlı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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