Bafra'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Bilal Duran yönetimindeki çift römorklu 55 AHC 626 plakalı traktör ile aynı yönde ilerleyen Recep Öner'in kullandığı 55 RS 643 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki sürücü de sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN