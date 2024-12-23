Bafra'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop yolu Toksöy Kavşağı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhterem Yılmaz'ın (18) kullandığı 55 AAT 260 plakalı motosiklet, Geven Geçidi yönünden gelen Nevzat Açıkgöz idaresindeki 34 UH 9154 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletteki sürücü Muhterem Yılmaz ve Yüksel Kurd (17), olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN