Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bafra'da trafik kazası: 2 yaralı

Bafra'da trafik kazası: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kolay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Recep K. idaresindeki 55 JL 109 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta duran Kazım T.'nin kullandığı 34 VKJ 26 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 55 JL 109 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Recep K. ve araçta yolcu olarak bulunan Asiye D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title