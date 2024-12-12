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Bafra'da Trafik Güvenliği İçin Levhalar Yenileniyor

Bafra'da Trafik Güvenliği İçin Levhalar Yenileniyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik bilgilendirme ve işaret levhaları yenilenerek, trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Emniyet ve zabıta ekipleri, eksiklikleri gidermek için çalışmalara başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, trafiği daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla trafik bilgi ve işaret levhaları yenileniyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin şehir merkezinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında, trafik levhalarında bazı eksiklikler tespit edildi. Ayrıca, altyapı ve kaldırım çalışmalarının yapıldığı cadde ve sokaklarda genişlik ile ölçü birimlerinde bozulmalar olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve zabıta ekipleri tarafından, eksikliklerin giderilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla levhaların yenilenmesine başlandı. Yapılan bu çalışma, Bafra ilçesindeki trafik akışını daha düzenli ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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