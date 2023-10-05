Bafra'da Tartışma Sonucu Silahlı Yaralama Olayı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İshaklı Mahallesi İshaklı Caddesi'nde aralarında husumet bulunan S.K. ile İ.D. tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda İ.D, S.K'yi tabancayla ateş açarak bacağından yaraladı.
S.K, vatandaşlar tarafından araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa