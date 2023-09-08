Bafra'da silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin silahla vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin silahla vurularak yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'nda bulunan eğlence merkezinin önünde çıkan kavgada K.B'nin silahla vurularak yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma sonucu olayla ilgili N.B.Ö, S.T, E.Ö. ve B.C.Ç. gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan N.B.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılıkça serbest bırakıldı.???????
Kaynak: AA / 3. Sayfa