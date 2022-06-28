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Bafra'da şiddetli yağmur: Caddeler göle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bafra'da şiddetli yağmur: Caddeler göle döndü

Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Rögar kapağına çarpan bir midibüste yangın çıktı.

Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinde yollar suyla kaplandı. Bazı araçlar göle dönen yollarda kaldı. Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyir halinde olan bir midibüs yağmur nedeniyle taşan rögar kapağına çarptıktan 100 metre sonra araçta yangın çıktı. Yangına önce esnaflar ve taşan su birikintilerini boşaltmak için bölgede bulunan SASKİ ekipleri müdahale etti. Yolların şiddetli yağıştan kapanması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine güçlükle ulaştı. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile midibüste çıkan yangın söndürüldü. SASKİ ekipleri de biriken yağmur sularını boşaltmak için çalışma başlattı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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