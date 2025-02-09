Bafra'da Ruhsatsız Silahla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişeklerle yakalanan U.S. (35) tutuklandı. Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, şahsın evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde ruhsatsız silahla yakalanan şahıs tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Mevlana Mahallesi'nde U.S'nin (35) üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN