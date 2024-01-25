Bafra'da ruhsatsız silah operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince evinde kaçak silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi alınan İ.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 435 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli inceleme sürüyor. - SAMSUN