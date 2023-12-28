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Bafra'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 100 metre sürüklenen bisikletli vatandaş hayatını kaybetti. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletli vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Bafra ilçesi Samsun-Sinop kara yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 tekerlekli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Mehmet Ördek'e (65), Sinop istikametine seyir halinde olan E.K.'nin kullandığı 06 BNG 036 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü Mehmet Ördek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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