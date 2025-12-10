Bafra'da otomobil tarlaya uçtu
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Şans eseri sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kolay yolu Kozağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kolay istikametine seyir halinde bulunan 55 ARA 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından aşağıya uçtu. Olay sırasında araçta bulunan sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa