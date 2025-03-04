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Bafra'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bafra'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü Furkan B. yaralandı. Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Furkan B. idaresindeki 55 AON 640 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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