Bafra'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir motosikletin çalınması olayıyla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı. Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi ve şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde H.A'ya ait motosikletin evinin önünden çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.
Ekipler, şüpheli E.B'yi (23) Fatih Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa