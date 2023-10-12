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Bafra'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir motosikletin çalınması olayıyla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı. Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi ve şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.