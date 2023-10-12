Bafra'da Motosiklet Hırsızı Serbest Bırakıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi ve yakaladı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde H.A'ya ait motosikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi.
Ekipler, şüpheli E.B'yi (23) Fatih Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.