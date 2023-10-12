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Bafra'da Motosiklet Hırsızı Serbest Bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi ve yakaladı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.