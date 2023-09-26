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Bafra'da motosiklet gaspı şüphelisi yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsı bıçakla tehdit edip zorla motosikletini alan şahıs yakalandı.

Bıçaklı gasp şüphelisi yakalandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsı bıçakla tehdit edip zorla motosikletini alan şahıs yakalandı.

Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta 6 gün önce meydana gelen olayda, İ.Y'yi bıçakla tehdit ettikten sonra zorla motosikletini gasp eden P.C. (19), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bugün Atatürk Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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