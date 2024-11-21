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Bafra'da Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile Hacizli ve Çalıntı Araçlar Tespit Ediliyor

Bafra'da Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile Hacizli ve Çalıntı Araçlar Tespit Ediliyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde geliştirilen son teknoloji mobil plaka tanıma sistemi sayesinde aranan, hacizli, çalıntı ve ikiz plakalı araçlar anında tespit ediliyor. Sistem, plakaları okuyarak olumsuz bilgileri anlık sorguluyor ve alarm veriyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde son teknoloji kamera ve sensörlerle donatılmış mobil plaka tanıma sistemli (MPTS) aracı ile aranan, hacizli, çalıntı ve ikiz plakalı gibi araçlar tespit edilerek yakalanıyor.

Okuma ve buna bağlı sakınca bilgisi sorgulayıp alarm oluşturan sistemler bütünü olan mobil plaka tanıma sistemi, Bafra'da ilçe merkezinde sakıncalı araçlara geçit vermiyor. Yolu gören iki şeridi kapsayacak biçimde tasarlanan MPTS, geçiş yapan araçlara ait sakıncalı bilgilerin (çalıntı kaydı yok, plaka çalıntı, araç çalıntı, araç aranıyor, haciz yakalamalı araç, araç trafikten men vb.) anlık olarak sisteme düşmesini sağlıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aracının üzerine sabitlenmiş kamera hem önden hem de arkadan gelen araçların plakalarını okuyarak tüm bilgilerini araç içinde bulunan sistem üzerinden İçişleri Bakanlığı sorgulama veri tabanına bağlı bilgisayar ile tabletlere çıkarıyor. Herhangi bir olumsuzluğu olan plakaları okuyan MPTS, hem sesli hem de görsel olarak alarm vererek ekipleri uyarıyor. Ekipler ise okunan plakayı birkaç kilometre uzaklıktaki uygulama noktasındaki ekiplere bildirerek araç kısa sürede alınıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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