Bafra'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Sıklaştı

Bafra'da Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Sıklaştı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde artan araç yoğunluğu nedeniyle trafik ekipleri denetimlerini artırdı. 6 farklı noktada yapılan denetimlerde sürücüler emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve trafik kurallarına uyum konularında uyarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde artan araç yoğunluğu nedeniyle trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı, vatandaşlara peş peşe uyarılar yapıldı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bayram öncesi, süresi ve sonrasında oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde 6 farklı noktada denetim noktaları oluşturdu. İlçe merkezindeki denetimlerde sürücüler emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılırken, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının tehlikelerine dikkat çekildi. Trafik ekipleri, sürücülere yolculuk öncesinde yeterince dinlenmeleri, trafik kurallarına azami derecede riayet etmeleri gerektiğini vurguladı. Uygulamalarda yolculara da emniyet kemerlerini takmaları yönünde hatırlatmalar yapıldı. Ekipler, bayram süresince denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Denetim çalışmalarına İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polislerinin yanı sıra diğer birimlerden ekipler de destek verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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