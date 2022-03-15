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Bafra'da KGYS ile trafik denetimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bafra'da KGYS ile trafik denetimleri başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) kameralarla kural ihlalleri yapan araç sürücüleri tespit edilerek trafik cezaları kesiliyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) kameralarla kural ihlalleri yapan araç sürücüleri tespit edilerek trafik cezaları kesiliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yayaların ve araç sürücülerinin trafikte güvenli seyretmelerini sağlayarak kurallara uyma seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla KGYS'den yararlanmaya başladı.

Aşırı hız yaparak ya da kırmızı ışıkta geçen, araç içerisinde telefonla görüşme, emniyet kemeri, ters yön ve çift sıra park ihlali yapan sürücülere, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde izlenen kameralardan tespit edilip ceza yazılmaya başlandı. - SAMSUN

Bafra'da KGYS ile trafik denetimleri başladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Hisarcık, Tragger, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

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