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Bafra'da Kaybolan Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Bafra'da Kaybolan Yaşlı Kadın Kurtarıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde yalnız yaşayan 91 yaşındaki Kurt Hanım Ercan, bakıcısının ihbarı üzerine polisin yaptığı operasyonla evinde bulundu. Sağlık durumu iyi çıkan yaşlı kadına hizmet veren bakıcısı, 2 gündür kendisine ulaşamayınca durumu yetkililere bildirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde haber alınamayan yaşlı kadın, polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde bir apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Kurt Hanım Ercan'a(91) bakan bakıcısı eve geldiğinde kapıyı çaldı ancak cevap veren olmadı. Telefonla da 2 gündür yaşlı kadına ulaşamayan bakıcısı, polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile balkondan içeri giren ekipler, yaşlı kadını odada otururken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri Samsun merkezde oturan yakınlarını arayarak durumu bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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